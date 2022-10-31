Начальник Башкультнаследия Олег Полстовалов покинул свой пост

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Олег Полстовалов покидает свой пост и переходит на работу в Москву.

Об этом на оперативном совещании правительства в Центре управления республикой сообщил Глава региона Радий Хабиров.

«Олегу Владимировичу поступило предложение поработать в столице нашей страны. Мы договорились, что он вернется, безусловно, к нам», — отметил Радий Хабиров.

За добросовестный труд руководитель региона подписал указ о награждении Олега Полстовалова орденом Салавата Юлаева.

«Благодарю Главу республики за оказанное мне доверие и за возможность участвовать в крупном проекте строительства музейного комплекса пещеры Шульган-Таш, который является безусловным достижением слаженной работы всей команды Радия Фаритовича», — прокомментировал Олег Полстовалов.

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, в Москве начальник Башкультнаследия будет курировать науку в АНО при Госсовете РФ.