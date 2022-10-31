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31 Октября , 14:48

Уроженец Башкирии Ильмир Набиев назначен директором департамента промышленности правительства России

Яндекс.Панорамы
Фото:Яндекс.Панорамы

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил Ильмира Набиева директором департамента промышленности правительства России. Об этом сообщает ТГ-канал правительства РФ.

Ильмир Рифович Набиев родился в Башкирии в 1982 году. В 2004 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, в 2007 году - Московскую государственную юридическую академию. С 2004 по 2009 год он занимал разные должности в Минэнерго. В 2011 году перешел в департамент промышленности и инфраструктуры правительства России, где прошел путь от консультанта до заместителя директора.

В 2021 году был назначен заместителем директора департамента энергетики правительства России. 13 января 2022 года за многолетнюю безупречную государственную службу был награжден медалью П.А. Столыпина II степени.

Другим распоряжением Михаила Мишустина Кирилл Лысогорский, занимавший пост директора департамента промышленности, назначен заместителем министра промышленности и торговли.

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