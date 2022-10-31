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31 Октября , 13:30

Глава Башкирии поручил создать фонд помощи участникам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в ЦУРе поручил создать фонд помощи участникам СВО и их семьям. Он отметил, что многие жители выражают желание оказать помощь мобилизованным, но сталкиваются с проблемами.

«Самим собирать и отправлять гумконвои в зоны СВО - во-первых, это сложно, во-вторых, они не могут дойти, там очень небезопасно.

Поэтому давайте централизуем этот процесс. По моему поручению создается Единый логистический центр.  Если человек захочет прийти посмотреть на этот склад — пожалуйста, пусть приходит. Тысячу банок тушенки поставили — пусть знают, куда и когда она уйдет.

Многие говорят: мы хотим помочь, но не хотим перегонять деньги в какие-то фонды. И это разумно, так как уже появились мошенники в этой сфере. Собирают вещи, а потом их видят на продаже в интернете.

Поэтому давайте централизуем сбор помощи. Мы точно знаем, где находятся батальоны, и помощь к ним дойдет. Скоро, наверное, будем знать, и где наши мобилизованные. Нужно также создать информационное сопровождение проекта», — поручил Радий Хабиров.

«Мы определили три зоны ответственности - батальоны, мобилизованные, их семьи. И есть еще четвертая — это возвращающиеся военнослужащие. У кого-то срок контракта закончился, кто по ранению, кто по возрасту. Им также нужна помощь — сначала реабилитация, затем социализация», — отметил Глава республики.  

Склад для снабжения трех башкирских батальонов уже создан, сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров — на площадке «Башсельхозтехники». Также в республике будет создан фонд для сбора денежных средств.

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