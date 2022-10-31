Администрация Главы Башкирии поделилась опытом с администрацией Главы ДНР. Об этом сообщил в своих соцсетях руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин.

«Обмениваемся опытом с коллегами. По поручению Радия Хабирова сегодня провели совещание в формате видео-конференц-связи с администрацией Главы Донецкой Народной Республики. На совещании мои коллеги отработали с руководителями структурных подразделений братского региона взаимодействие по направлениям. Администрации ДНР предстоит привести свою структуру в соответствие с федеральным законодательством РФ. А значит, нам нужно помочь им это сделать правильно и в кратчайшие сроки», — написал Максим Забелин.