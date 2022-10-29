В ноябре вступают в силу новые федеральные законы

В ноябре в России вступят в силу законы о новых возможностях для бизнеса, а также нормы, упрощающие передачу сведений о заемщиках - участниках специальной военной операции, имеющих право на кредитные каникулы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», - цитирует Владимира Володина телеграм-канал нижней палаты парламента.

Кроме того, в ноябре вступят в силу законы о дополнительных возможностях для малого и среднего предпринимательства: крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития подрядчиков — субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось ранее с ноября упрощается порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников спецоперации - кредиторы смогут запросить эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные у Минобороны.

Также инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 11 ноября.