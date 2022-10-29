Радий Хабиров: «...жизнь идёт по своим неумолимым законам. И мы теряем близких»

«...жизнь идёт по своим неумолимым законам. И мы теряем близких. Но с нами остаются память о них, их дела, их тепло, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Твёрдо уверен, даже уходя от нас, наши родные и близкие с нами, они дарят нам силы и мудрость. Берегите себя!»

К посту Глава региона прикрепил фото с ушедшим близким ему человеком — главой администрации Уфы Ульфатом Мустафиным, умершим от коронавируса ровно два года назад.

Во время недавней прямой линии Главе Башкирии Радию Хабирову задали вопрос, планирует ли он посетить могилу Ульфата Мустафина, скончавшегося 29 октября 2020 года.

«Конечно, я поеду в этот день на кладбище. В эту субботу будет два года, время идет. Человек так устроен, что рана не заживает, мы помним Ульфата Мустафина. Обязательно поедем, огромное количество людей будет», — сказал Радий Хабиров.