23 Ноября 2013, 12:35 (UTC+5)

Сергей Молчанов назначен Руководителем Администрации Президента Башкортостана

Автор материала:
IMPORT Сервисный
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о назначении Сергея Молчанова Руководителем Администрации Президента Республики Башкортостан.
Биографическая справка:
Сергей Александрович Молчанов родился в поселке Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан 21 апреля 1960 г. Образование высшее – окончил Саратовский политехнический институт в 1982 г.
Трудовая биография:
1976-1976 – слесарь НГДУ «Аксаковнефть», р.п. Приютово Белебеевского района.
1977-1982 – студент Саратовского политехнического института.
1982-1984 – служил в рядах Советской Армии.
1984-1990 – мастер, начальник ремонтно-механической мастерской Октябрьского управления технологического транспорта АНК «Башнефть».
1990-1994 – начальник участка, заместитель председателя производственного кооператива «Калибр», г. Октябрьский.
1994-1997 – частный предприниматель.
1997-2000 – начальник коммерческого отдела, заместитель директора Октябрьского завода нефтепромыслового оборудования АНК «Башнефть».
2000-2003 – первый заместитель главы администрации города Октябрьский РБ.
2003- 2005 – глава администрации городского округа город Октябрьский.
2006-2013 – глава администрации городского округа город Октябрьский.
Общественная деятельность:
2012-2013 – председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».
