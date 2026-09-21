В Башкирии начался приём документов на премию Главы республики

Премию могут получить победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников вместе со своими наставниками. Для победителей предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей, для призёров — 150 тысяч. Также награды положены победителям и призёрам олимпиад и конкурсов из перечня Минобрнауки России, а также Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе — размеры выплат варьируются от 3 до 10 тысяч рублей.
Отдельная мера поддержки предусмотрена для победителей и призёров всероссийской олимпиады, которые поступили в вузы Башкортостана, — им выплачивают 150 тысяч рублей.
Как отметили в министерстве просвещения республики, премии – это не просто награда, а признание таланта детей и труда их наставников.
«Мы высоко ценим интеллектуальный потенциал нашей молодёжи», — подчеркнул министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.
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