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10:36 (UTC+5), 21 Сентября 2026

В Башкирии начался приём документов на премию Главы республики

Документы на соискание премии принимаются до 30 сентября.

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Альфия Аглиуллина
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Премию могут получить победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников вместе со своими наставниками. Для победителей предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей, для призёров — 150 тысяч. Также награды положены победителям и призёрам олимпиад и конкурсов из перечня Минобрнауки России, а также Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе — размеры выплат варьируются от 3 до 10 тысяч рублей.

Отдельная мера поддержки предусмотрена для победителей и призёров всероссийской олимпиады, которые поступили в вузы Башкортостана, — им выплачивают 150 тысяч рублей.

Как отметили в министерстве просвещения республики, премии – это не просто награда, а признание таланта детей и труда их наставников.

«Мы высоко ценим интеллектуальный потенциал нашей молодёжи», — подчеркнул министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.

Документы принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Театральная, 5/2, кабинет № 305. Подробные условия размещены на сайте министерства просвещения РБ.

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