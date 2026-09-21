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22:12 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Башкирия приняла участие во II Всероссийском съезде родительских комитетов

Представители Республики Башкортостан приняли участие во II Всероссийском съезде родительских комитетов, который прошел 7–8 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве. От региона в мероприятии приняли участие 11 человек.

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Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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В течение двух дней участники обсуждали вопросы воспитания и безопасности детей, взаимодействия семьи и школы, развития родительских инициатив и обменивались практическим опытом. Программа включала панельные дискуссии, тематические встречи, стратегические и проектные сессии, мастер-классы и мастерские лучших практик. Отдельное внимание уделили цифровой безопасности, профилактике травли, семейным ценностям, роли личного примера в воспитании и развитию системы родительских комитетов.

Важной частью программы стали мастерские лучших практик, где представители регионов представили собственные инициативы и поделились опытом работы с родительским сообществом. Представители Республики Башкортостан также рассказали о своих практиках.

Интерактивный музей патриотического воспитания «Хранители истории» Александры Чухниной из Салаватского индустриального колледжа Башкортостана создаётся руками студентов и их родителей на основе городских архивов и воспоминаний ветеранов педагогического труда. Музей объединит не менее 220 студентов и 180 родителей в общей исследовательской работе.

Участие в съезде позволило представителям Республики Башкортостан представить собственные решения федеральному родительскому сообществу, познакомиться с опытом коллег из других субъектов страны и обсудить возможности дальнейшего развития работы родительских комитетов.

Одним из центральных событий стала встреча с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Участники обсудили актуальные вопросы, волнующие семьи, в том числе конфликтные ситуации в школах и сохранение здоровья детей. Также состоялось заседание Всероссийского родительского комитета, на котором подвели итоги его работы и обсудили деятельность профильных рабочих групп по профориентации детей, поддержке лучших практик, развитию региональных и школьных родительских комитетов, контролю качества образования и созданию безопасной среды.

Всего съезд объединил 600 представителей родительского сообщества из всех 89 регионов России, а также Абхазии и Южной Осетии. Организаторами выступили министерство просвещения РФ, Российское общество «Знание» и Росдетцентр.

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