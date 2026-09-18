Выпускники все чаще выбирают физику для сдачи ЕГЭ

По данным Рособрнадзора, в 2026 году физику на ЕГЭ выбрали почти на четверть больше выпускников, чем годом ранее. Средний балл по предмету составил 66,5, а число высокобалльников выросло в 1,5 раза.
Как сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, для шестиклассников разработан новый внеурочный курс «Живая физика». Он поможет заинтересовать школьников предметом ещё до того, как они начнут изучать его системно в 7 классе, и покажет, как физические законы связаны с живыми организмами.
А в 7-х и 9-х классах дополнительный час в неделю можно использовать для курса «Трудные вопросы физики».
Ранее сообщалось, что в Башкирии средний балл ЕГЭ 9 предметов оказался выше показателей в РФ.
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