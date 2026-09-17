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13:17 (UTC+5), 17 Сентября 2026

Радий Хабиров вручил дипломы стипендиатам Главы Башкортостана

Радий Хабиров 17 сентября в Уфе принял участие в церемонии вручения дипломов стипендиатам Главы Башкортостана и именных стипендий видных деятелей республики.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Напомним, в регионе учреждены 85 стипендий Главы Башкортостана для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (РАН), Института проблем сверхпластичности металлов РАН, аспирантов и студентов вузов республики. Всего вручается 35 стипендий в размере 8050 рублей аспирантам и 50 стипендий в размере 6000 рублей студентам вузов. Отбор стипендиатов осуществляется университетами и научными организациями на конкурсной основе.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Для меня большая честь сегодня вручить вам дипломы стипендиата. Мы очень вами гордимся. Счастливы, что вы у нас есть, что у нас такая талантливая молодёжь, которая занимается наукой и которая будет двигать нашу республику вперёд. Понимая значимость вашей деятельности – нынешней, будущей, понимая значимость науки, мы в республике действительно многое делаем для того, чтобы наука развивалась, чтобы плоды науки становились предметом бизнеса, становились предметами новых производств. В целом улучшения качества жизни людей, живущих в Башкортостане. Очень радуемся успехам наших вузов. Рады тому, что практически все основные вузы у нас входят во флагманский проект России по линии Министерства науки и высшего образования РФ. Мы гордимся успехами наших научных институтов. Радуемся тому, что у нас появляются новые академики Российской академии наук.
В республике мы принимаем меры для поддержки молодых учёных. Это программа стажировки, это программы улучшения жилищных условий. Честно вам скажу, ситуация в этом году с бюджетом достаточно сложная. Объяснять вам не надо почему, потому что у нас сейчас есть задача поддержки специальной военной операции. Но очень надеюсь, что со следующего года, в последующие годы программы стажировок за рубежом, программы стажировки в лучших научных учреждениях Российской Федерации заработают.
Мы завершаем строительство нашего Межвузовского кампуса. Это будет дополнительная лабораторная база, учебная база и для подготовки самостоятельных работ, ну и, конечно, для комфортного проживания. Мы предполагаем, в кампусе будут места для молодых семей, молодых учёных, аспирантов и, разумеется, для студентов. Очень надеемся, что в январе уже первые студенты, аспиранты там заселятся.
В рейтинге научно-технологического развития Российской Федерации республика входит в первую десятку. Самый большой наш успех был в 2021-м году — четвёртое место, сейчас — на седьмом месте. Хочу пожелать вам успехов, поблагодарить за ваше стремление заниматься наукой. Поверьте, очень хорошо вас понимаю, потому что у меня у самого всё это было. Я был студентом и аспирантом. Две диссертации пришлось защищать. Всё это я проходил. Будьте здоровы, успехов вам в ваших научных, творческих начинаниях», — отметил Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Информационная справка

Система высшего образования Башкортостана включает 8 государственных и 2 негосударственных высших учебных заведений и 18 филиалов вузов.

В 2025/26 учебном году общая численность студентов составила 106 926 человек. Конкурс при поступлении — в среднем 9 заявлений на место, на бюджетные места — 11.

Наиболее популярные направления: информационные технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, экономика и юриспруденция.

Девушки составляют 48,2%, юноши — 51,8%. Приемная кампания 2026 года стала одной из самых масштабных благодаря демографической волне (высокая рождаемость 2008 года). Школу завершили более 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Общий плановый прием вырос на 538 мест (3,2%) — с 16 886 до 17 424. На бакалавриат и специалитет выделено 11 113 мест, что закрывает потребности 75% выпускников школ республики.

В 2026 году вузы региона открыли 25 новых образовательных программ с плановым приемом более 400 мест. УУНиТ совместно с китайским Университетом Чанчжоу запустил 4 программы бакалавриата с двойными дипломами. УУНиТ и УГНТУ участвуют в проекте «ТОП-ИТ».
Башкортостан четвертый год входит в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

Республика активно участвует в реализации федеральных проектов («Карбоновые полигоны Российской Федерации», создание молодежных лабораторий, «Платформа университетского технологического предпринимательства», программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы»).

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» ведется строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

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