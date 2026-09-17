Радий Хабиров вручил дипломы стипендиатам Главы Башкортостана

Напомним, в регионе учреждены 85 стипендий Главы Башкортостана для проявивших выдающиеся способности и добившихся высоких результатов в учебной и научной деятельности аспирантов Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (РАН), Института проблем сверхпластичности металлов РАН, аспирантов и студентов вузов республики. Всего вручается 35 стипендий в размере 8050 рублей аспирантам и 50 стипендий в размере 6000 рублей студентам вузов. Отбор стипендиатов осуществляется университетами и научными организациями на конкурсной основе.
«Для меня большая честь сегодня вручить вам дипломы стипендиата. Мы очень вами гордимся. Счастливы, что вы у нас есть, что у нас такая талантливая молодёжь, которая занимается наукой и которая будет двигать нашу республику вперёд. Понимая значимость вашей деятельности – нынешней, будущей, понимая значимость науки, мы в республике действительно многое делаем для того, чтобы наука развивалась, чтобы плоды науки становились предметом бизнеса, становились предметами новых производств. В целом улучшения качества жизни людей, живущих в Башкортостане. Очень радуемся успехам наших вузов. Рады тому, что практически все основные вузы у нас входят во флагманский проект России по линии Министерства науки и высшего образования РФ. Мы гордимся успехами наших научных институтов. Радуемся тому, что у нас появляются новые академики Российской академии наук.
В республике мы принимаем меры для поддержки молодых учёных. Это программа стажировки, это программы улучшения жилищных условий. Честно вам скажу, ситуация в этом году с бюджетом достаточно сложная. Объяснять вам не надо почему, потому что у нас сейчас есть задача поддержки специальной военной операции. Но очень надеюсь, что со следующего года, в последующие годы программы стажировок за рубежом, программы стажировки в лучших научных учреждениях Российской Федерации заработают.
Мы завершаем строительство нашего Межвузовского кампуса. Это будет дополнительная лабораторная база, учебная база и для подготовки самостоятельных работ, ну и, конечно, для комфортного проживания. Мы предполагаем, в кампусе будут места для молодых семей, молодых учёных, аспирантов и, разумеется, для студентов. Очень надеемся, что в январе уже первые студенты, аспиранты там заселятся.
В рейтинге научно-технологического развития Российской Федерации республика входит в первую десятку. Самый большой наш успех был в 2021-м году — четвёртое место, сейчас — на седьмом месте. Хочу пожелать вам успехов, поблагодарить за ваше стремление заниматься наукой. Поверьте, очень хорошо вас понимаю, потому что у меня у самого всё это было. Я был студентом и аспирантом. Две диссертации пришлось защищать. Всё это я проходил. Будьте здоровы, успехов вам в ваших научных, творческих начинаниях», — отметил Радий Хабиров.
Информационная справка
Система высшего образования Башкортостана включает 8 государственных и 2 негосударственных высших учебных заведений и 18 филиалов вузов.
В 2025/26 учебном году общая численность студентов составила 106 926 человек. Конкурс при поступлении — в среднем 9 заявлений на место, на бюджетные места — 11.
Наиболее популярные направления: информационные технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, экономика и юриспруденция.
Девушки составляют 48,2%, юноши — 51,8%. Приемная кампания 2026 года стала одной из самых масштабных благодаря демографической волне (высокая рождаемость 2008 года). Школу завершили более 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.
Общий плановый прием вырос на 538 мест (3,2%) — с 16 886 до 17 424. На бакалавриат и специалитет выделено 11 113 мест, что закрывает потребности 75% выпускников школ республики.
В 2026 году вузы региона открыли 25 новых образовательных программ с плановым приемом более 400 мест. УУНиТ совместно с китайским Университетом Чанчжоу запустил 4 программы бакалавриата с двойными дипломами. УУНиТ и УГНТУ участвуют в проекте «ТОП-ИТ».
Башкортостан четвертый год входит в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.
Республика активно участвует в реализации федеральных проектов («Карбоновые полигоны Российской Федерации», создание молодежных лабораторий, «Платформа университетского технологического предпринимательства», программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы»).
В рамках национального проекта «Молодежь и дети» ведется строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
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