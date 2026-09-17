Радий Хабиров вручил дипломы стипендиатам Главы Башкортостана

Информационная справка

Система высшего образования Башкортостана включает 8 государственных и 2 негосударственных высших учебных заведений и 18 филиалов вузов.

В 2025/26 учебном году общая численность студентов составила 106 926 человек. Конкурс при поступлении — в среднем 9 заявлений на место, на бюджетные места — 11.

Наиболее популярные направления: информационные технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, экономика и юриспруденция.

Девушки составляют 48,2%, юноши — 51,8%. Приемная кампания 2026 года стала одной из самых масштабных благодаря демографической волне (высокая рождаемость 2008 года). Школу завершили более 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Общий плановый прием вырос на 538 мест (3,2%) — с 16 886 до 17 424. На бакалавриат и специалитет выделено 11 113 мест, что закрывает потребности 75% выпускников школ республики.

В 2026 году вузы региона открыли 25 новых образовательных программ с плановым приемом более 400 мест. УУНиТ совместно с китайским Университетом Чанчжоу запустил 4 программы бакалавриата с двойными дипломами. УУНиТ и УГНТУ участвуют в проекте «ТОП-ИТ».

Башкортостан четвертый год входит в топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов.

Республика активно участвует в реализации федеральных проектов («Карбоновые полигоны Российской Федерации», создание молодежных лабораторий, «Платформа университетского технологического предпринимательства», программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы»).

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» ведется строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.