Учитель химии из Башкирии вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»

Минпросвещения России и телеканал «Россия» назвали имена полуфиналистов пятого сезона телешоу «Классная тема!». В их число вошел учитель химии из Башкортостана Марсель Файрузов.
Всего экспертный совет определил 35 полуфиналистов — по пять педагогов по каждому из семи предметов: географии, биологии, истории, физике, химии, математике, русскому языку и литературе.
Проект, созданный по поручению Президента России Владимира Путина, призван показать самых ярких современных педагогов и поднять престиж профессии учителя.
В этом году заявки на участие поступили от педагогов из всех регионов страны. Самому молодому участнику — 18 лет, самому взрослому — 76. Наиболее активными регионами по числу заявок стали Санкт-Петербург, Москва и Алтайский край.
Уроки полуфиналистов будут представлены в сообществе телешоу «ВКонтакте». В начале осени состоится народное голосование, по итогам которого определят семерых финалистов. Они покажут свои уроки в финале на телеканале «Россия 1».
Главный приз для победителей — цикл познавательных передач на федеральном канале.
Напомним, в прошлом сезоне победителем «Классной темы!» стала учитель истории из Уфы Юлия Садыкова.
Справка
Марсель Файрузов — директор Детского образовательного технопарка Благовещенска, по совместительству он работает учителем химии в школе села Тугай Благовещенского района. Он — абсолютный победитель республиканского педагогического конкурса «Соты — 2024», призер и победитель республиканских и всероссийских конкурсов.
По словам Марселя Файрузова, участие в профессиональных состязаниях — это тот формат, в котором он становится сильнее, развивается в педагогике.
— «Классная тема» — проект невероятно интересный, индивидуальный, не похожий на другие конкурсы. В прошлом году хотел подать заявку, но подумав, принял решение, что для визитки нет стоящих идей. В этом году подал заявку, прошёл тестирование по своему предмету, придумал видеоролик. И прошёл в полуфинал, — поделился Марсель.
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