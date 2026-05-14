Новая школа в уфимском Затоне вместит 1225 детей

В Ленинском районе Уфы продолжается строительство современного Центра образования № 165 на 1225 мест. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Сейчас на объекте идут активные отделочные работы. В начальном и среднем блоках продолжается отделка учебных кабинетов. В малом гимнастическом зале завершено грунтование стен — строители готовятся к покраске. В блоках А и Б на первом этаже кабинеты и коридоры уже полностью покрашены, ведётся укладка плитки и линолеума. Параллельно специалисты проводят пусконаладочные работы инженерных систем.

«Работы на площадке идут по графику, не сбавляя темпа. Школа постепенно приобретает завершённый вид, и с каждым днём становится ясно, что открытие совсем близко», — прокомментировал ход строительства Олег Котов.

Ранее в Уфе показали ход ремонта лицея №46 в Затоне.