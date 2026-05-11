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10:19 (UTC+5), 11 Мая 2026

Минпросвещения России утвердило концепцию исторического просвещения

Документ определяет цели, задачи, основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения в школах, детских садах, колледжах, вузах и педвузах. 

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Минпросвещения России утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ разработан во исполнение указов президента № 809 и №314, которые определяют защиту исторической правды как базис мировоззренческого суверенитета страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
«Концепция предусматривает совершенствование единой системы исторического просвещения, которая объединит занятия в школах, внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций, волонтёрских движений и цифровых образовательных ресурсов. Отмечу, что сегодня особенно важно распространять достоверные и научно обоснованные знания. Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
 
В числе ключевых направлений реализации концепции он назвал: повышение квалификации педагогов; подготовку методических материалов; развитие исторических кружков и клубов; проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских мероприятий для молодых людей. 
 
Также предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году. 

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