Минпросвещения России утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ разработан во исполнение указов президента № 809 и №314, которые определяют защиту исторической правды как базис мировоззренческого суверенитета страны, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Концепция предусматривает совершенствование единой системы исторического просвещения, которая объединит занятия в школах, внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций, волонтёрских движений и цифровых образовательных ресурсов. Отмечу, что сегодня особенно важно распространять достоверные и научно обоснованные знания. Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



В числе ключевых направлений реализации концепции он назвал: повышение квалификации педагогов; подготовку методических материалов; развитие исторических кружков и клубов; проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских мероприятий для молодых людей.



Также предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году.