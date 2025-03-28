В Башкирии 5-7% студентов идут в науку. Об этом в эксклюзивном интервью «Башинформу» рассказала глава госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

«Мы все знаем, сколько примерно получают аспиранты и начинающие исследователи. И при такой, в общем-то, небольшой финансовой поддержке, думаешь, наверное, людей-то не больно много идет в науку. А, нет, ты видишь, что кадры есть, радуешься, когда в группе всегда находится 5-7% студентов, которые говорят, мне нравится вуз, мне нравится творить, писать научные работы, выступать, слушать критику ученых. Во все времена их было немного, но те, кто остаются — это наше золото. Я бы сказала, это люди, одержимые идеей, таких надо очень беречь и поддерживать», — сказала руководитель госкомитета по науке.

Как научный руководитель с большим опытом, Светлана Мустафина отметила, что студента, который, возможно, будет заниматься наукой, можно выделить сразу.

«Обычно к 4-5 курсу я присматриваю студентов, которых бы я взяла в аспиранту. Таких немного. Первое, на что я обращаю внимание, это, наверное, упорство, желание работать, терпение и труд. Вот, на мой взгляд, четыре главные составляющие успешного научного деятеля. Есть и пятая составляющая, это творчество. Но иногда оно проявляется не сразу. Говорят, „в споре рождается истина“ и это действительно так. Любить творчество, быть упорным, трудолюбивым, не отчаиваться, вот что важно для настоящего большого ученого».

В продолжение беседы глава нового научного ведомства также остановилась на вопросе поддержки молодых ученых. По ее мнению, различных мер поддержки для начинающих ученых достаточно много.

«Есть гранты Росмолодежи, причем там беспрецедентно большие суммы выделяются. Есть гранты российского научного фонда, региональные гранты, премии, стипендии главы. Но здесь важнее не сколько или что-то еще. Важно, чтобы вся эта информация доходила до адресатов. И мы в госкомитете по науке над этим будем работать. Другой существенный момент – это признание заслуг. Каждому ученому важно просто услышать, что о нем знают и ему готовы оказать поддержку. При этом человек должен быть счастлив, ему должно нравиться то, чем он занимается. Под гнетом открытия не совершаются. Только тогда он сможет получить какие-то новые результаты и вместе с ними дополнительные финансовые привилегии», — озвучила она свою позицию.

Ранее глава госкомитета по науке назвала три главных достижения башкирской науки.