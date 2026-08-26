В Башкирии диспансеризацию для пожилых прошли более 15 тысяч человек

Во время месячника диспансеризации в Башкирии прошли обследование более 15,5 тысячи человек старше 65 лет. Медицинские обследования провели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По итогам осмотров врачи впервые выявили 3,4 тысячи заболеваний, 3,1 тысячи человек взяли под диспансерное наблюдение, ещё 602 пациента направили в Центры здоровья для получения дополнительных рекомендаций.

Как отметила главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева, для людей старше 65 лет регулярная проверка здоровья особенно важна, так как с возрастом повышается риск развития хронических заболеваний.

«Для граждан старше 65 лет программа диспансеризации расширена и включает оценку возрастных рисков, выявление хронических заболеваний, оценку риска старческой астении, нарушений памяти и снижения физической активности. Эти обследования позволяют своевременно выявлять заболевания и факторы риска, при необходимости корректировать образ жизни и назначать лечение», — подчеркнула она.

Месячник завершился, но пройти профилактические обследования можно в поликлинике по месту прикрепления. Летом это особенно удобно: меньше очередей и ниже нагрузка, связанная с сезонным ростом респираторных заболеваний. Кроме того, по вторникам с 8.00 до 10.00 в поликлиниках действует «Час серебряного возраста» для пожилых людей.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону регистратуры своей поликлиники, по номеру 122 (доб. 2), через сервис «Моё здоровье» на «Госуслугах», в приложении «К врачу» или через чат-бот в мессенджере «Макс».

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии до конца года планируют охватить диспансеризацией более 1,6 человек.