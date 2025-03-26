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26 Марта , 16:35

В Аскинском районе Башкирии появится новый ФАП

пресс-служба минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба минздрава Башкирии

В селе Куяштыр Аскинского района монтируют модульный фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Здание уже возведено, сейчас ведутся работы по его внутренней отделке. Новый ФАП будет обслуживать жителей села Куяштыр, в котором проживает 160 человек. С его открытием они смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться, получать первичную медико-санитарную помощь в современном здании.

Как ранее сообщал Башинформ, в селе Николаевка Кармаскалинского района устанавливают новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним, начиная с 2025 года строительство и ремонт поликлиник, амбулаторий, ФАПов проводится в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Этот нацпроект поможет к 2030 году увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года.

В 2025 году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РБ» планируется построить шесть поликлиник. Кроме того, будут приобретены и установлены 134 единицы модульных конструкций, капитально отремонтированы девять объектов, закуплены свыше 4,5 тысячи единиц оборудования и 99 единиц автотранспорта.

Автор:Галина Бахшиева
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