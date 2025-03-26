Минтранс Башкирии назвал дороги, которые отремонтируют по нацпроекту

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в Башкирии отремонтируют 486 км дорог и 10 мостов и путепроводов. 280 км участков относятся к опорной сети. С полным перечнем участков в городах и районах можно ознакомиться здесь. Работы начнутся после установления тёплого сезона, сообщили в минтрансе РБ.

Среди важных проектов — реконструкция мостов через реки Таналык и Ик, а также ремонт дорог М-5 «Урал» − Чишмы − Аксеново – Киргиз-Мияки, Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли, Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, Аскино – Кунгак, Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино, и другие.