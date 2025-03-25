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Нацпроекты
25 Марта , 23:05

В Башкирии по нацпроекту отремонтируют 280 км дорог

Минтранс РБ
Фото:Минтранс РБ

В текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии приведут в порядок 280 км дорог, составляющих опорную сеть региона — всего 83 участка.

В минтрансе РБ сообщили, что продолжатся работы на трассах:
— Уфа — Инзер — Белорецк,
— Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск,
— Магнитогорск — Ира,
— Бураево − Старобалтачево − Куеда,
— Белорецк − Учалы − Миасс, и других.

В минтрансе напомнили, что опорная сеть - это те дороги с самым высоким трафиком. Они соединяют Уфу с районными центрами, ведут к туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам, а также обеспечивают выезд на федеральные трассы.

Ведомство поставило задачу привести в нормативное состояние 85% опорной сети к 2030 году. Сейчас норме соответствует 70% сети, к концу года прибавится ещё 2,5%.

Общая протяжённость региональной опорной дорожной сети в республике составляет 3188 км.  

Ранее мэрия Уфы сообщила перечень городских дорог и мостов, которые будут строиться и капитально ремонтироваться в текущем строительном сезоне.

Автор:Элина Ахметова
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