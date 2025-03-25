В Башкирии отремонтируют трассу, проходящую по нескольким районам

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии отремонтируют 19 км трассы Буздяк – Чекмагуш – Дюртюли. Дорогу, проходящую по территории Благоварского, Буздякского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов, приведут в нормативное состояние: обновят покрытие, нанесут разметку на восьми участках. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Значимость данной трассы в том, что она обеспечивает доступ жителям многочисленных населенных пунктов вышеназванных районов на федеральные трассы М-5 «Урал», Р-240 «Уфа – Оренбург, М-12 «Восток», а также транспортную доступность между муниципалитетами. По словам первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктора Жулькова, ежесуточный трафик составляет здесь свыше 3,6 тыс. машин. Работы на трассе начнутся с наступлением благоприятной погоды, завершить их планируют до конца года.

Ранее «Башинформ» рассказывал о ремонте моста через Белую в Дюртюлинском районе.