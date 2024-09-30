В Уфе в ДМШ №4 поступили новые музыкальные инструменты

Детская музыкальная школа №4 Уфы пополнилась новыми музыкальными инструментами. Как сообщает пресс-служба минкультуры республики, в рамках национального проекта «Культура» школа приобрела 10 скрипок, баян, фортепиано, ударную установку для отдела духовых и ударных инструментов, которая будет использоваться в звукозаписывающей студии.

«Это прекрасная возможность для наших учеников солировать на концертах и конкурсах. Мы выражаем огромную благодарность национальному проекту «Культура» и министерству культуры Республики Башкортостан за поддержку юных талантов, развитие и сохранение культурного наследия в детских музыкальных школах», – отметил директор школы Александр Чернов.

Кроме того, кабинеты теоретических дисциплин укомплектованы полностью учебными материалами. С 2018 года в школе проводятся занятия по обучению компьютерным технологиям. Занятия проходят по разным направлениям с использованием сразу нескольких программ (музыкальный редактор, написание музыки, запись и редактирование аудиофайлов, обработка изображений). Приобретенный ноутбук, более мощный по техническим параметрам, также позволит осуществлять всё более интересные и сложные проекты.