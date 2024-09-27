В Уфе в новых кварталах строят дорогу по нацпроекту

В микрорайоне «Яркий» продолжается строительство новой двухполосной дороги в квартале № 7, ведущей к строящейся школе и жилым домам.

Рядом с дорогой строятся тротуары и велодорожка, на всём их протяжении (547 метров) будет установлено освещение.

На сегодняшний день на объекте завершено устройство земляного полотна и ливневой канализации. Сейчас здесь устанавливают бордюры, делают тротуары и строят основу проезжей части.

Срок окончания работ запланирован на 25 ноября текущего года.

Объект включён в федеральную программу «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В 2022 году в «Ярком» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» построили четыре дороги общей протяженностью 2,3 км, в 2023 — ещё 1 км улично-дорожной сети.