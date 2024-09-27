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Нацпроекты
27 Сентября , 17:51

В Башкирии отремонтировали почти 2 км дороги Благовещенск — Павловка

правительство РБ
Фото:правительство РБ

В Башкирии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 1,7 километра дороги Благовещенск — Павловка. Об этом сообщили в правительстве РБ.

Известно, что здесь на участке рядом с деревней Языково Благовещенского района подрядчик устранил локальные дефекты, обновил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины и нанес горизонтальную дорожную разметку.

«По поручению Главы РБ Радия Хабирова уделяем особое внимание дорогам, ведущим к туристическим объектам. По трассе Благовещенск — Павловка туристы могут добраться до самого большого в Башкортостане водохранилища — Павловского. Кроме того, дорога обеспечивает проезд для жителей множества населенных пунктов. Ремонт данной дороги обеспечит безопасность для участников дорожного движения», — прокомментировала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Как отметили в ведомстве, работы продолжаются и на других участках дороги. В 2024 году в рамках нацпроекта планируют ремонт 5 участков общей протяженностью 12,7 км. Это в 2 раза больше, чем в 2023 году, добавили в минтрансе РБ.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб нацпроекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

Автор:Иван Вавилов
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