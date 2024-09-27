Товарооборот между Башкирией и Киргизией на 98% состоит из экспорта

Общий товарооборот Башкирии с Киргизией по итогам 7 месяцев 2024 года на 98% включал экспорт из республики, проинформировала и. о. министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева во время встречи с главредом киргизского портала «Саясат.kg» Нургазы Анаркуловым.

Экспортная деятельность ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Среди товаров Башкортостана особым спросом в Киргизской Республике пользовались продукты топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, древесина, металлы и изделия из них, а также продовольственные товары и сырье. Башкортостан и Киргизия испытывают взаимный интерес в развитии дружественных, культурных, гуманитарных, научных и образовательных направлениях. Так, в высших учебных заведениях Башкортостана в 2023–2024 году обучаются 254 гражданина Киргизии», — отметила Болычева.

Как рассказал Нургазы Анаркулов, редакция портала готова рассмотреть возможность визита журналистов и блогеров из Киргизии на Международную неделю бизнеса в Уфе.

Ранее стало известно, что экспорт Башкирии в страны СНГ составил более 78%.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.