Экспорт Башкирии в страны СНГ составил более 78%

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» совокупный товарооборот Башкирии со странами СНГ по результатам первых семи месяцев текущего года на 78,7% был представлен экспортными поставками республики. Об этом сообщает правительство региона.

«Экспортные поставки Башкортостана на рынки стран СНГ достаточно разнообразные. В первом полугодии 2024 года основа экспорта на 34,5% состояла из минеральных продуктов, на 29,6% — из продукции химической промышленности, каучука, на 9,3% — из древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Также осуществлялись поставки продовольственных товаров и сырья, металлов и изделий из них, машиностроительной продукции», — сказала и. о. министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

В настоящее время между Башкирией и государствами ЕАЭС подписано 16 документов о сотрудничестве и 23 документа со странами СНГ.

С января по июль 2024 года экспорт республики в страны ЕАЭС составил 72,9% совокупного товарооборота с ними. В первом полугодии этого года на международные рынки экспортировались в основном продукция химической промышленности, каучука, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, прочие товары, текстиль, текстильные изделия и обувь, металлы и изделия из них.

Также Маргарита Болычева отметила, что республика активно сотрудничает с Беларусью, Узбекистаном, Турцией, Казахстаном и Китаем. За пять лет в эти страны состоялось порядка 320 визитов.