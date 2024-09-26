В Башкирии возведут 10 модульных кадровых центров «Работа России»

Башкирия на возведение модульных конструкций направила более 147 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, модульные кадровые центры при поддержке нацпроекта «Демография» появятся в тех городах и районах республики, где старые здания не позволяют организовать офисные пространства по стандартам кадровых центров «Работа России».

«Сейчас модули уже возводят в Сибае и селе Месягутово Дуванского района. Контракты заключены, идет подготовка участков и согласование схем подключения к сетям инженерно-технического обеспечения модулей в Бижбулякском, Буздякском, Мишкинском и Туймазинском районах. Также в новых зданиях будут обслуживать клиентов службы занятости в Иглинском, Аургазинском, Бакалинском и Благоварском районах», — сообщила и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

В числе 12 субъектов страны Башкортостан отобран в пилотный проект по комплексной модернизации центров занятости населения. На модернизацию всей сети службы занятости республики — это 69 точек присутствия — из бюджетов разных уровней выделено более 680 млн рублей. Сейчас в 13 районах ремонтные работы в центрах уже закончены и идет приемка, в 6 районах продолжается капитальный ремонт зданий, 28 обновленных после текущего ремонта центров занятости готовятся к открытию под брендом «Работа России». Новые подходы к организации работы кадровых центров включают в себя не только комфортные для посетителей офисные пространства, выстраивающиеся по единому образцу, но и удобное для соискателей и работодателей предоставление услуг как в онлайн, так и офлайн форматах.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирии выделят допсредства на ремонт гидротехнических сооружений.