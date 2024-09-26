В Башкирии отремонтировали три дороги к спортобъектам

В Башкирии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) отремонтировали три дороги к спортобъектам. В нормативное состояние привели улицу Рихарда Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева в Уфе протяженностью 0,64 км, а также улицы Комарова и Объездную в Стерлитамаке общей протяженностью 0,5 км. На этих улицах дорожники установили гранитные бордюры, обновили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку из термопластика.

«Улица Рихарда Зорге в Уфе обеспечивает проезд к Дворцу спорта, а улица Комарова и Объездная в Стерлитамаке — к спорткомплексу „Стерлитамак-Арена“. Оба спортивных сооружения посещают юные хоккеисты. Здесь ежедневно проходят тренировки и соревнования. Поэтому важно было привести данные дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, в 2024 году в Стерлитамаке в рамках нацпроекта БКД отремонтировали 12 участков дорог общей протяженностью более 7 км. В Уфе планируется привести в нормативное состояние 14 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 31 км, в том числе две улицы — Надежды и Советскую — за счет экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Справка

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.