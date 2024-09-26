Новости Башкортостана и Уфы
92.39
-0.47
103.48
+0.07
71.2
-2.26
7+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Нацпроекты
26 Сентября , 16:54

На дороге Уфа — Белорецк ремонтируют ещё один участок

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Дорожные строители сняли слой старого асфальтобетона на 1,5-километровом участке дороги Уфа – Инзер – Белорецк вблизи деревни Варшавка Кармаскалинского района. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшие дни начнётся устройство выравнивающего слоя. После этого подрядчики положат новый асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку.

– Дорога Уфа – Инзер – Белорецк – популярное туристическое направление. Она ведет к известным достопримечательностям, расположенным в Белорецком районе — Южно-Уральский природный заповедник, Инзерские зубчатки, горнолыжный курорт «Абзаково», водопад Атыш и другие, – рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Всего в 2024 году предусмотрен ремонт трёх участков на дороге Уфа – Инзер – Белорецк общей протяженностью 11,1 км. Также на ней ремонтируют два путепровода.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru