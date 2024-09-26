На дороге Уфа — Белорецк ремонтируют ещё один участок

Дорожные строители сняли слой старого асфальтобетона на 1,5-километровом участке дороги Уфа – Инзер – Белорецк вблизи деревни Варшавка Кармаскалинского района. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшие дни начнётся устройство выравнивающего слоя. После этого подрядчики положат новый асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку.

– Дорога Уфа – Инзер – Белорецк – популярное туристическое направление. Она ведет к известным достопримечательностям, расположенным в Белорецком районе — Южно-Уральский природный заповедник, Инзерские зубчатки, горнолыжный курорт «Абзаково», водопад Атыш и другие, – рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.

Всего в 2024 году предусмотрен ремонт трёх участков на дороге Уфа – Инзер – Белорецк общей протяженностью 11,1 км. Также на ней ремонтируют два путепровода.