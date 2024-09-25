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25 Сентября , 10:20

В Башкирии отремонтировали участок дороги Стерлитамак – Раевский

пресс-служба минтранса Башкирии
Фото:пресс-служба минтранса Башкирии

В Башкирии, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», отремонтировали 3,8 км дороги Стерлитамак — Раевский, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Отремонтирован, в частности, участок дороги между селами Чураево и Акберда в Альшеевском районе. Дорожники отфрезеровали старое покрытие дороги, заменили асфальтобетонное покрытие, а также укрепили обочины и нанесли разметку.

«Трасса Стерлитамак — Раевский входит в опорную дорожную сеть республики и является одним из туристических направлений. Неподалеку расположены горы Сусактау, Сатыртау и Нарыстау, а также святые источники, которые привлекают туристов. Трафик по этой дороге превышает 4000 автомобилей в сутки. Поэтому важно было отремонтировать и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — пояснила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Также в этом году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют еще два участка общей протяженностью 10 километров. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

Региональная опорная сеть — совокупность автодорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения, пользующихся наибольшим транспортным спросом. Это дороги, соединяющие Уфу с районными центрами, и ведущие к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.

Как сообщал Башинформ, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Башкирии в 2024 году планируют отремонтировать более 218 километров дорог и восемь мостов протяженностью 415 погонных метров. 

Автор:Галина Бахшиева
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