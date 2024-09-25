Еще в одном районе Башкирии открылся новый ФАП

В селе Малый Седяк Бижбулякского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Модульное здание возведено благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В здании имеются кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, а также помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Пациентов принимает фельдшер Надежда Семенова, которая уже 22 года работает в сфере медицины в родном селе.



«Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта — долгожданное и радостное событие для всех сельчан. Теперь у нас есть всё необходимое для того, чтобы обеспечить доступную первичную медико-санитарную помощь. Наш ФАП стал современным, комфортным, светлым и тёплым», — отметила Надежда Семенова.

Доступность медицинской помощи в малых населенных пунктах — важный фактор благополучия населения, подчеркнули в региональном минздраве. Обновление первичного звена здравоохранения в сельской местности является приоритетным направлением для модернизации медицинских учреждений в Башкирии.

Как сообщал Башинформ, 12 сентября этого года Радий Хабиров, вступая в должность Главы РБ, поручил правительству за пять лет завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения.

«Необходимо навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Нам это абсолютно по силам — только за последние годы мы сумели построить почти 500 новых ФАПов», — сказал Радий Хабиров.