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25 Сентября , 12:59

Еще в одном районе Башкирии открылся новый ФАП

пресс-служба минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба минздрава Башкирии

В селе Малый Седяк Бижбулякского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Модульное здание возведено благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».  

Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В здании имеются кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, а также помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Пациентов принимает фельдшер Надежда Семенова, которая уже 22 года работает в сфере медицины в родном селе. 

«Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта — долгожданное и радостное событие для всех сельчан. Теперь у нас есть всё необходимое для того, чтобы обеспечить доступную первичную медико-санитарную помощь. Наш ФАП стал современным, комфортным, светлым и тёплым», — отметила Надежда Семенова.     

Доступность медицинской помощи в малых населенных пунктах — важный фактор благополучия населения, подчеркнули в региональном минздраве. Обновление первичного звена здравоохранения в сельской местности является приоритетным направлением для модернизации медицинских учреждений в Башкирии.

Как сообщал Башинформ, 12 сентября этого года Радий Хабиров, вступая в должность Главы РБ, поручил правительству за пять лет завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения.

«Необходимо навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Нам это абсолютно по силам — только за последние годы мы сумели построить почти 500 новых ФАПов», — сказал Радий Хабиров.

Автор:Галина Бахшиева
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