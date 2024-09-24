Молодые уфимские ученые создают технологии для «умных» дорог

Молодые ученые межвузовского кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня разрабатывают технологии и алгоритмы для обеспечения энергоэффективной связи между «умной» дорожной инфраструктурой и автомобилем. Работа проводится в рамках реализации целей нацпроекта «Наука и университеты», сообщили в минобрнауки Башкирии.

Одно из направлений научного поиска в этой сфере – создание специальной программы для взаимодействия автомобилей друг с другом. Также она позволит получать данные о ситуации на трассах и качестве дорог, что повысит безопасность, снизит износ магистралей и машин. Уже создан прототип оригинальной адаптивной системы антенн, которая позволит машинам обмениваться информацией, разработан также программный детектор транспортных средств, позволяющий определять скорость и координаты автотранспорта.

«В дальнейшем развитие продуктов будет проходить в тесном сотрудничестве с ведущими компаниями профильной отрасли региона. Мы стремимся к созданию эффективных партнерств, которые помогут улучшить качество и функциональность наших решений, а также ускорить процесс их внедрения», — отметила руководитель проекта, кандидат технических наук Елизавета Грахова.

Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» - вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. С этой целью создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, привлечению в эту сферу молодежи.

В Башкирии традиционно уделяется большое внимание развитию науки, подготовке молодых ученых. Об этом не раз говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши лучшие ребята поступали в башкирские университеты, занимались исследованиями здесь. Из бюджета республики на прямые меры поддержки науки ежегодно направляем 500 млн рублей, — отмечал Радий Хабиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития. Такую задачу поставил Радий Хабиров правительству региона. В Башкирии планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям: фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.

Кроме того, республика продолжит поддержку науки: улучшать жилищные условия молодых учёных, создавать мега- и молодёжные лаборатории, привлекать к разработкам ведущих специалистов. Задача Башкирии - сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.