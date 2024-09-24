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24 Сентября , 12:09

В Башкирии открылся еще один центр «Точка роста»

администрация Кушнаренковского района
Фото:администрация Кушнаренковского района

В Башкирии открылся еще один центр «Точка роста». Он появился в школе села Карача-Елга Кушнаренковского района в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщили в администрации района.

Школа получила оборудование для работы центра образования, также проведен ремонт двух кабинетов. В распоряжении учеников появились ноутбуки, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, информатике. При помощи нового оборудования ребята смогут не только проводить опыты, но и получать необходимые навыки, которые помогут им с выбором будущей профессии.

Инфраструктура центра образования «Точка роста» будет использоваться как образовательное пространство школы для развития естественно-научных и технологических компетенций, функциональной грамотности обучающихся, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

Педагоги уверены, что проект «Современная школа» национального проекта «Образование» поможет создать условия для формирования качественного и доступного образования в республике.

Напомним, нацпроект «Образование» разработан по поручению президента России Владимира Путина. 

Автор:Альфия Аглиуллина
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