Башкирия получила 45 наград в конкурсе Russian Event Awards

В Йошкар-Оле состоялась торжественная церемония награждения финалистов окружного этапа (среди регионов ПФО) международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Башкортостан представил на конкурс 75 проектов, 45 из них стали лауреатами конкурса. Первого места в разных номинациях удостоились 18 проектов.

«Одним из приоритетных направлений туристической сферы Башкортостана является событийный туризм, и с каждым годом растёт интерес гостей и жителей республики к событийным проектам. В рамках реализации национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ в 2024 году на организацию событийных мероприятий в регионе было выделено 30 млн рублей», — рассказала и. о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

В этом году для участия в окружном этапе было подано 235 заявок из 12 регионов Приволжья. В шорт-лист окружного этапа вошли 178 проектов из 12 регионов, из них в финале были представлены 160.

Башкортостан стал абсолютным лидером по количеству полученных наград: в разных номинациях самыми лучшими признаны 18 проектов. Среди них — международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты», международная книжная ярмарка «Китап-Байрам», фестиваль «Уфа-юбилейная», фестиваль-смотр исторической кухни «Забытые рецепты» и т. д. Также 18 проектов заняли 2 место, 8 проектов — 3 место. Специального диплома «За популяризацию территории с помощью сельского туризма» удостоен районный праздник «Сабантуй» Чишминского района.

«Башкортостан в этом конкурсе участвует с 2019 года, но тогда со всей республики было представлено всего две-три заявки, — отметил заместитель директора Центра развития туризма РБ Артур Идельбаев. — Начиная с 2022 года, наша республика стабильно получает самое большое количество дипломов на этом конкурсе».

Лидерами событийной индустрии в ПФО стали также Нижегородская область и Татарстан, занявшие второе и третье места, получив 19 и 8 наград премии, соответственно. В конце ноября в Нижнем Новгороде состоится финал международного конкурса Russian Event Awards.

Напомним, в прошлом году Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства назвал главные туристические мероприятия, которые прошли в республике и стали победителями премии Russian Еvent Аwards 2023 для Приволжского и Уральского федеральных округов. Как сообщал «Башинформ», Башкирия стала лидером на окружном этапе Национальной премии в сфере туризма Russian Event Awards 2023 для Приволжского и Уральского федеральных округов.

«Форум сам по себе очень престижный, и наша республика завоевала на нем 15 первых мест, 11 вторых и 15 третьих мест. Ну, практически все завоевала», — отметил тогда Глава Башкирии Радий Хабиров.