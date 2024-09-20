В Уфе за счёт экономии отремонтируют дорогу

В уфимском посёлке Нагаево отремонтируют улицу Советскую. Участок протяжённостью 1,3 км от улицы Рощинской до улицы Солидарности приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает администрация столицы.

Дорожные рабочие снимут старый слой покрытия дороги, уложат на 10500 кв. метрах новый асфальт, обустроят основание и обочины из щебня и нанесут дорожную разметку. При ремонте данного участка будут применять метод холодного ресайклинга. Работы планируется закончить до 10 ноября.

Уфимцам рекомендуют учитывать ремонт при планировании поездок.

В мэрии сообщили, что улицу не планировали ремонтировать в этом году. Однако за счёт сложившейся в результате конкурсных процедур экономии денежных средств удалось изыскать возможность для обновления.

В строительном сезоне 2024 года в Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 14 участков, в том числе улицы Надежды и Советскую за счет экономии денег по итогам конкурса. Общая протяженность обновленных улиц к концу сезона составит 31,42 км.

На 20 сентября 2024 года в полном объеме работы завершены на пяти участках, что составляет 19,34 км, на завершающей стадии находятся два участка (2,48 км).