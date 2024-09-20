Башкирия экспортировала индейку в Конго

Башкирия отправила на экспорт в Республику Конго 27 тонн полуфабрикатов мяса индейки, подготовленную предприятием Мелеуза. Специалисты управления Россельхознадзора по РБ проверили перед отгрузкой на африканский континент мясную продукцию в лаборатории «ВНИИЗЖ». Нарушений надзорное ведомство не выявило.

«Предприятие по выращиванию индейки и производству полуфабрикатов прошло экспортную сертификацию и включено в Реестр экспортёров в ФГИС „Цербер“. Всего с начала года из Башкирии в Конго под контролем специалистов отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления экспортировано три партии полуфабрикатов из мяса индейки общим весом 81 тонна», — сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.