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Нацпроекты
18 Сентября , 07:31

В Башкирии нацпроект помог обновить автопарк Раевской больницы

пресс-служба минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба минздрава Башкирии

В Раевскую центральную районную больницу по программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» поступила новая «Лада Гранта». Это четвертый автомобиль, полученный больницей в рамках нацпроекта, сообщили в минздраве Башкирии.

«Благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения создаются достойные и комфортные условия для работы врачей и медсестер, — подчеркнул главный врач Раевской ЦРБ Венер Изикаев. — Разумеется, это способствует улучшению доступности медицинской помощи жителям в отдаленных населенных пунктах нашего района».

Напомним, в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Башкирии планируется приобретение более 4 тысяч единиц медицинского оборудования и 206 единиц автотранспорта.

Как сообщал Башинформ, 12 сентября этого года Радий Хабиров, вступая в должность Главы РБ, поручил правительству за пять лет завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения.

«Необходимо навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Нам это абсолютно по силам — только за последние годы мы сумели построить почти 500 новых ФАПов», — сказал Радий Хабиров.

Автор:Галина Бахшиева
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