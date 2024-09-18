Башкирия втрое увеличила экспорт семян

С 9 января по 10 сентября 2024 года управлением Россельхознадзора по Башкирии досмотрены и оформлены 212 партий семян зернобобовых, кормовых и масличных культур, подготовленных семеноводами региона для экспорта в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Общий объем проконтролированного семенного материала составил 4282 тонны. Это более чем в три раза превышает данные аналогичного периода 2023 года, когда Башкирия реализовала за рубеж 70 партий семян общей массой 1352 тонны», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Образцы семян вики, донника, костреца безостого, люцерны, овса, пшеницы, суданской травы, эспарцета, ячменя для посева, прошли комплекс исследований в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам экспертиз все семена полностью соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров: Республики Беларусь, Германии, Казахстана и Киргизии.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.