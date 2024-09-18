Башкирия экспортировала в Казахстан «турецкий горох»

Элеватор в Хайбуллинском районе Башкирии экспортировал в Казахстан 253 тонны сушеного нута — традиционную для Ближнего Востока бобовую культуру, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Отобранные в 11 партиях пробы подкарантинной продукции прошли все необходимые лабораторные исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено. Башкирский нут полностью соответствует требованиям Таможенного союза и страны-импортера», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.