Башкирия экспортировала лён в Беларусь

Предприятие Абзелиловского района экспортировало 140 тонн продовольственного льна в Беларусь, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Пробы масличной культуры перед отгрузкой зарубежному контрагенту прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов в образцах не выявлено. Управлением выданы фитосанитарные сертификаты», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сельхозпредприятие Уфимского района Башкирии экспортировало в Польшу 44 тонны масличного льна для переработки, сообщал Башинформ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.