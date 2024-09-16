ДШИ в Башкирии получила новые музыкальные инструменты

Детская школа искусств Ишимбайского района получила новые музыкальные инструменты и оборудование в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Общий объем финансирования составил 4 млн 652 тысячи рублей. Это позволило существенно обновить материально-техническую базу образовательного учреждения, сообщает пресс-служба минкультуры республики.

На эти средства были приобретены: 25 музыкальных инструментов, включая классические гитары, скрипки, духовые инструменты, аккордеоны, пианино и электрогитару; 27 комплектующих элементов для музыкальных инструментов; 45 единиц учебного оборудования, в том числе мольберты, натюрмортные столики; ноутбуки и телевизор; 134 экземпляра учебной литературы по сольфеджио, музыкальной и художественной литературе.

- Национальный проект «Культура» открывает для нашей детской школы искусств новые горизонты развития. Качественная материально-техническая база школы является ключевым фактором для успешной реализации образовательного процесса. Благодаря федеральному финансированию мы оснастили учебные классы необходимым оборудованием и инвентарем, - подчеркнула директор ДШИ Ишимбайского района Лилия Адельбаева.