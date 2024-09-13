У башкирского Бирска появится туристический код

Город Бирск получит 40,4 млн рублей как победитель конкурса на получение господдержки программ по проектированию туристского кода центра города. Конкурсный отбор проводился в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

19,6 млн рублей из этой суммы выделено из федерального бюджета, 400 тыс. - из республиканского, 200 тыс. - из муниципальной казны, 20,2 млн рублей поступят из внебюджетных источников.

Как сообщила исполняющая обязанности министра туризма и предпринимательства РБ Зухра Гордиенко, проект включает в себя обустройство уличной навигации, создание туристско-информационного центра, установку информационных стендов и рекламно-информационных конструкций, арт-объектов, световых инсталляций, оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок.

В прошлом году по итогам аналогичного конкурса на создание туристического кода получила Уфа.

В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание туркода Уфе было выделено 215 млн рублей. На эти средства были созданы знаки навигации (указатели, стенды, таблички), ярмарочные зоны, событийные зоны (юрты, сцены, арки, перголы, уличный кинотеатр), смотровые площадки, иллюминации, туристско-информационные центры, арт-объекты, фотозоны, световые инсталляции, элементы благоустройства (туалеты, гранитные столбы, люки, стойки вызова служб).