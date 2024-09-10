В Башкирии благоустроили 683 общественные территории

За последние пять лет в Башкирии благоустроены 683 общественные территории, сообщили на заседании правительства РБ.

Как отметили в правительстве, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству сейчас уделяется очень большое внимание.

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Башкирии преобразились уже 683 общественные территории. За пять лет доля городов с благоприятной средой увеличилась с 33% до 81%. По среднему значению индекса качества городской среды Башкирия заняла 22-е место в стране, а Уфа — седьмое место среди 16 крупнейших городов-миллионников.

«С начала реализации всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победу одержали 34 проекта республики. Из них полностью завершены 27 проектов в 17 малых городах и 4 исторических поселениях. В процессе реализации два проекта и пять проектов запланированы на следующий год», — добавил заместитель премьер-министра правительства РБ Алан Марзаев.

Напомним, одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Масштабный проект предусматривает активное вовлечение жителей в решение вопросов по благоустройству своих городов.

Только в одной Башкирии за последние пять лет в благоустройство общественных территорий вложены 6,5 млрд рублей федеральных средств, сообщал Башинформ. Общая стоимость реализованных проектов составила 7 млрд рублей.

«Мы видим, как год от года участие в программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ преображает наши города и села, — заявил Глава республики Радий Хабиров. — Эту программу инициировал президент России. Самое важное здесь, что территории для благоустройства в рамках программы выбирают сами жители. Ежегодно минстрой России проводит голосование, по итогам которого определяется перечень победителей — на них выделяют средства из федерального бюджета».

Как отметил Радий Хабиров, он много ездит по республике, и ему действительно есть с чем сравнивать.

«Наши города и села преображаются, появляются новые парки, аллеи, скверы, новую жизнь получают любимые места отдыха наших жителей», — подытожил Радий Хабиров.

Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.