Проект «Успех каждого ребенка» в Башкирии помогает детям выбрать дело мечты

В Башкирии утверждена концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. Она предполагает создание современной инфраструктуры, отвечающей потребностям ребят, открытие новых мест для увеличения числа учеников, в том числе детских школ искусств, а также выделение субсидий из федерального и республиканского бюджетов с целью модернизации инфраструктуры и обновления материальной базы в образовательной, исследовательской и творческой деятельности. В рамках концепции создается сеть технологических кружков, где готовят новое поколение инженеров и ученых.

Этим целям в том числе способствует федеральная программа «Успех для каждого ребенка» нацпроекта «Образование». направленная на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей. Успешно ведется работа по обеспечению равного доступа молодежи к актуальным и востребованным программам допобразования и ранней профориентации.

«Сегодня мы видим, что молодые люди все чаще выбирают рабочие профессии. Важное значение в подготовке кадров имеет ранняя профориентация. Только на нашем флагманском предприятии „ОДК-УМПО“ готовы принять на работу порядка 2 тысяч специалистов. Их должны готовить наши колледжи. Есть потребность в дополнительных работниках и у машиностроительных заводов в Нефтекамске, Белебее и Туймазах. Мы уже увеличили план приема на профильные специальности в колледжах на 580 человек. Но сегодня необходимо довести эту цифру до 2-3 тысяч. К решению этой важнейшей задачи нужно подойти творчески», — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Востребован проект «Успех каждого ребенка» в башкирском Зауралье. Только в Сибае за 2021–2023 годы в образовательных учреждениях создано 930 дополнительных новых мест по художественным, социально-гуманитарным, спортивным, туристско-краеведческим, естественно-научным и техническим направлениям на общую сумму 5 224 595,47 млн рублей.

К примеру, на базе Сибайского детского технопарка в сентябре 2022 года открылось новое объединение технической направленности «IT-гений». Здесь дети в возрасте от 12 до 18 лет в течение одного года обучаются основам разработки сайтов и веб-дизайна. В классы закупили современные графические планшеты и ноутбуки. Выбор данного направления способствует профессиональному образованию и самоопределению школьников, позволяя уже в ранние годы создать собственные проекты.

А совсем недавно, в мае 2024 года, в рамках «Успеха» прошел региональный этап всероссийского конкурса медиатворчества и программирования «24 bit», участниками которого стали 129 школьников. Одна из его победительниц — представительница республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов Сибая Алтынай Аскарова, оказавшаяся среди лучших в номинации «3D компьютерная анимация» (7-13 лет).⁣

Кроме того, в рамках профориентации в Сибае проводятся открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» с охватом более 1 тысячи детей и организованы площадки «Билет в будущее» среди учеников 6-11 классов, которые помогают правильно выбрать профессию и определить свои способности в столярном деле, технологии моды, ремесленной керамике, геодезии, ювелирном деле и других направлениях под кураторством опытных наставников.

«Мне очень нравится заниматься столярным делом, потому что мы изготавливаем полезные изделия для мам и пап. Мне кажется, каждый мужчина должен уметь делать что-то своими руками. Пришли мы на эти профпробы, чтобы проверить свои навыки или даже их улучшить. Нам вместе здесь нравится работать — пришли, сделали, подарили родным на день рождения или другие праздники», — говорят участники компетенций Марат Салахов и Ростислав Макаров из сибайского Центра опережающей профессиональной подготовки.