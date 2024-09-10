Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
70.88
-0.97
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Нацпроекты
10 Сентября , 12:07

На нацпроекты направлено 2,024 трлн рублей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов к 1 сентября 2024 года составило 2,024 трлн рублей или 64,5% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов России. 

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет: «Демография» – 77,6%; «Здравоохранение» – 69,1%; «Образование» – 65,6%; «Жилье и городская среда» – 63,3%; «Экология» – 50%; «Безопасные качественные дороги» – 59,1%; «Производительность труда» – 64,1%; «Наука и университеты» – 65,1%; «Цифровая экономика РФ» – 49,3%; «Культура» – 73,7%; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 56%; «Международная кооперация и экспорт» – 58,8%; Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 32,8%; «Туризм и индустрия гостеприимства» – 61,0%; «Беспилотные авиационные системы» – 33,8%.

Как ранее сообщал Башинформ, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина. 

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru