На нацпроекты направлено 2,024 трлн рублей

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов к 1 сентября 2024 года составило 2,024 трлн рублей или 64,5% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов России.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет: «Демография» – 77,6%; «Здравоохранение» – 69,1%; «Образование» – 65,6%; «Жилье и городская среда» – 63,3%; «Экология» – 50%; «Безопасные качественные дороги» – 59,1%; «Производительность труда» – 64,1%; «Наука и университеты» – 65,1%; «Цифровая экономика РФ» – 49,3%; «Культура» – 73,7%; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 56%; «Международная кооперация и экспорт» – 58,8%; Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 32,8%; «Туризм и индустрия гостеприимства» – 61,0%; «Беспилотные авиационные системы» – 33,8%.

Как ранее сообщал Башинформ, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.