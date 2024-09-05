В Зауралье Башкирии реализуют крупный инвестпроект по переработке отходов

В Баймакском районе началась реализация инвестпроекта ООО «Башкирская экологическая компания», касающегося строительства комплекса по переработке отходов с компостированием органических отходов производительностью 100 тысяч тонн в год. Инвестор готов вложить в него 540 млн рублей. При успешной реализации проекта республика получит 102 новых рабочих места и 660 млн рублей в бюджет в течение 10 лет, сообщили «Башинформу» в пресс-службе администрации Баймакского района.

Как неоднократно отмечал Глава Башкирии Радий Хабиров, в республике планомерно и поступательно решают экологические вопросы.

«Мы начали создавать в регионе инфраструктуру по работе с твёрдыми бытовыми отходами, подходить к теме сортировки и переработки мусора», — констатировал ранее Радий Хабиров.

Что касается комплекса по переработке отходов в башкирском Зауралье, то он будет состоять из сортировочной линии, полигона и цеха для органического мусора. На сегодняшний день строительство мусоросортировочного комплекса уже закончено. Подготовлен котлован для установки накопительных ёмкостей ливневых стоков, установки пожарных резервуаров и хозяйственно-бытовых стоков. Выполнены земляные работы по первой карте захоронения ТКО, установлены весы. Пока на объекте трудятся 15 человек различных специальностей, задействовано шесть единиц техники. Непосредственно на сортировочном комплексе будут работать 20 сортировщиков, добавили в муниципалитете.

С июля начался прием и сортировка твердых коммунальных отходов. «Хвосты» уже вывозятся на полигон Белорецка для захоронения, рассказали «Башинформу» в минэкологии Башкирии.

Новым «майским» указом президента России определен перечень национальных целей на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в их числе — формирование экономики замкнутого цикла. К 2030 году предполагается направлять на переработку в качестве вторичных ресурсов и сырья не менее чем 25% отходов производства и потребления.

Башкирия одной из первых в России в январе этого года утвердила план мероприятий по переходу на экономику замкнутого цикла. Речь, в частности, идет о создании новых объектов обработки и утилизации отходов, внедрении технологий ресурсосбережения и вовлечении во вторичный оборот отходов производства и потребления.

Так, с начала «мусорной реформы» в республике построены 11 объектов: один инновационный и восемь мусоросортировочных комплексов, а также два полигона. Общий объем инвестиций составит около 15 млрд рублей. Одновременно в регионе расширяется перечень отходов, вовлекаемых в переработку. Среди них — медицинские отходы, отходы водоотведения предприятий ЖКХ, электрического и электронного оборудования.

«По инициативе Главы Башкортостана на территории республики запланировано строительство современных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами, в состав которых включены мусоросортировочные комплексы, участки компостирования органических отходов, производство RDF-топлива и полигоны твердых коммунальных отходов», — пояснил в своем телеграм-канале министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Например, в апреле этого года в Кигинском районе Башкирии ввели в промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс ООО «МПК «ЭКО» мощностью 80 тысяч тонн. Он принимает отходы с северо-востока региона. На этом же объекте предусмотрено строительство полигона, участка биокомпостирования и производство RDF-топлива, информировал Башинформ.

Ранее в Туймазах на территории действующего полигона ТКО построили мусоросортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год, сообщал Башинформ. Как отметил тогда Глава Башкирии Радий Хабиров, в республике до недавнего времени не было «нормальных контейнерных площадок», отсутствовали современные мусоровозы.

«Мы сумели создать необходимую инфраструктуру. Это был своего рода революционный шаг, отставали только по полигонам ТКО, но и в этом направлении уже на примере Туймазов видим положительные сдвиги», — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним также, на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье — 2024», состоявшемся в мае в Сибае, обсудили ход реализации в Башкирии экологических проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. Среди них — масштабные проекты по строительству современных комплексов по обработке и размещению ТКО, которые реализуются при поддержке ППК «Российский экологический оператор».

По словам генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в Башкирии планируется построить три перерабатывающих комплекса. Они будут расположены в Уфе, Дюртюлинском и Краснокамском районах.

«Такие перерабатывающие производства мы развиваем в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. А в перспективе они будут способствовать реализации национальной цели развития России по формированию экономики замкнутого цикла, которую в своём указе обозначил глава государства Владимир Путин», — уточнил Денис Буцаев.

Переход к экономике замкнутого цикла и дальнейшее совершенствование системы обращения с ТКО в регионе позволит обеспечить исполнение задач, определенных указом президента России, отметил в ходе посещения мусоросортировочных комплексов глава минэкологии Башкирии Нияз Фазылов.

«Наша работа направлена на формирование экологического благополучия в республике. Проведение мероприятий по решению задач, связанных с улучшением качества жизни жителей республики, повышению экологической культуры населения, в полной мере соответствует показателям достижения национальной цели "Экологическое благополучие"», — заключил Нияз Фазылов.