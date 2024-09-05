В Башкирии благоустроили еще один парк  

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Бакалах благоустроили парк Западный, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

«Парк Западный — место притяжения жителей всех возрастов. Именно поэтому одна из важнейших задач муниципалитета — благоустройство и озеленение парка, реализация новых проектов и идей. Одним словом, сделать его еще привлекательнее», — отметил глава администрации Бакалинского сельского поселения Владимир Семенов.

Ремонтные работы в парке начались еще в 2020 году. Тогда были обновлены пешеходные дорожки и площадки, появились видеонаблюдение, урны и скамейки. Тогда же там обустроили детскую и спортивную площадки, высадили деревья.

«В этом году завершили последний этап благоустройства. Озеленили оставшуюся часть территории, обустроили 790 метров ограждения по периметру всего парка, оборудовали четыре входа в него, а также смонтировали крытую сцену в заводском исполнении», — добавили в министерстве.

Напомним, одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Масштабный проект предусматривает активное вовлечение жителей в решение вопросов по благоустройству своих городов.

Только в одной Башкирии за последние пять лет в благоустройство общественных территорий вложены 6,5 млрд рублей федеральных средств, сообщал Башинформ. Общая стоимость реализованных проектов составила 7 млрд рублей. За это время в регионе благоустроили 683 общественные территории, причем во многих городах и селах.

«Мы видим, как год от года участие в программе „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“ преображает наши города и села, — заявил Глава республики Радий Хабиров. — Эту программу инициировал президент России. Самое важное здесь, что территории для благоустройства в рамках программы выбирают сами жители. Ежегодно минстрой России проводит голосование, по итогам которого определяется перечень победителей — на них выделяют средства из федерального бюджета».

Как отметил Радий Хабиров, он много ездит по республике, и ему действительно есть с чем сравнивать.

«Наши города и села преображаются, появляются новые парки, аллеи, скверы, новую жизнь получают любимые места отдыха наших жителей», — подытожил Радий Хабиров.

Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.