В башкирских бизнес-инкубаторах работают 44 предпринимателя

В муниципальных бизнес-инкубаторах – «Деловой мир Зауралья» в Сибае и «Бизнес-центр «Юг Башкортостана» в Салавате в первом полугодии 2024 года работали 44 субъекта малого и среднего предпринимательства и самозанятых, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года больше на 12,8%. Благодаря государственной поддержке резиденты бизнес-инкубаторов создали 136 рабочих мест.

– Бизнес-инкубаторы представляют собой специализированные организации, которые предоставляют стартапам и молодым компаниям необходимые ресурсы, такие как офисные помещения, консультационные услуги, доступ к финансированию и менторство. Государственная поддержка, оказываемая муниципальными инкубаторами, создает условия для успешного развития начинающих предпринимателей, – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

Бизнес-инкубаторы являются частью единой инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая включает центры и фонды поддержки предпринимательства, гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, промышленные и технопарки и т. п. По мнению Главы Башкортостана Радия Хабирова, развитие этой инфраструктуры поддержки, в том числе индустриальных и технопарков, стало одной из причин, по которой республика возглавляет рейтинг эффективности промышленной политики регионов страны.

– В бизнес-инкубаторе создается уникальная среда, которая позволяет увеличить «выживаемость» вновь открывшихся субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведенный нами анализ показал, что «выживаемость» начинающих предпринимателей на нашей площадке равна 63,8%, что на 15,7% выше среднестатистических данных. Предпринимателям также предоставляются консультационные услуги по мерам государственной поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – отметила руководитель АНО «Деловой мир Зауралья» Альфия Насретдинова.