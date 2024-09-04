В Башкирии планируют расширить сеть офисов «Мой бизнес»

В Башкирии офисы Центра «Мой бизнес» функционируют сегодня в 13 муниципалитетах республики. За 5 лет они предоставили более 73 тысяч услуг, сообщил в своих соцсетях премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Этот формат был введен в регионах в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», благодаря содействию Главы Башкортостана Радия Хабирова. В условиях санкций и закрытия международных рынков сбыта как раз такой центр способен поддержать предпринимателей.

Это видно и по количеству новых предпринимателей и самозанятых, и по их производительности. За 7 месяцев 2024 года бизнес региона оказал более 6 тысяч услуг, что на 30% больше, чем в прошлом году. Башкортостанцы больше остальных в ПФО получили поддержку на развитие социального предпринимательства. Республика первая в Приволжском федеральном округе и по количеству созданных субъектов МСП из числа получателей поддержки.



«Важно то, что эта работа не заканчивается. На подходе новый федеральный проект в сфере малого и среднего предпринимательства. Определены его основные параметры, направления и задачи. В частности, увеличится охват услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП: расширятся сети промпарков и технопарков, планируется объединить всю инфраструктуру поддержки под брендом „Мой бизнес“.



В рамках этих задач ресурсы центра „Мой бизнес“ в республике необходимо сохранить и расширить сеть офисов и перечень востребованных услуг. Соответствующее поручение дал министерству финансов и министерству предпринимательства и туризма», — проинформировал Андрей Назаров.