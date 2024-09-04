Товарооборот Башкирии с Казахстаном на 82% состоит из экспорта

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» внешнеторговый оборот Башкортостана с Казахстаном по итогам января-июня 2024 года на 82,5% был представлен экспортом региональной продукции, сообщили в минВЭС РБ.

Казахстан является одним из ключевых контрагентов республики, отметили в ведомстве. В I квартале экспортные поставки региона на рынок данной страны на 37,3% состояли из продукции химической промышленности, каучука, на 15,5% – из продовольственных товаров и сырья, на 11,7% – из древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

Также Казахстан импортировал из Башкирии минеральную продукцию, металлы и изделия из них, машиностроительную продукцию, прочие товары, текстиль, текстильные изделия и обувь.

9 сентября для предпринимателей, заинтересованных в расширении географии поставок своей продукции, состоится онлайн-консультация по сотрудничеству с партнерами из Казахстана в торговой и производственной сферах. Спикеры расскажут о текущей структуре и потенциале российского несырьевого неэнергетического экспорта, перспективных направлениях развития на казахстанском рынке, особенностях обеспечения внешнеэкономической деятельности, алгоритмах продвижения российских товаров и услуг, создании совместных предприятий, специфике расчетного и финансового сопровождения сделок и инвестиций.

Начало эфира в 12 часов. По вопросам участия обращаться в АО «Российский экспортный центр» по номеру телефона – 8-800-550-0188. Пройти регистрацию необходимо на сайте организаторов до 19 часов 8 сентября.