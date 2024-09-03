Товарооборот Башкирии со странами ШОС на 62% состоит из экспорта

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» совокупный товарооборот Башкортостана со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам первого полугодия 2024 года на 62,2% был представлен экспортными поставками региона, сообщили в минВЭС РБ.

– По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова мы развиваем партнерские связи региона с дружественными государствами и международными организациями, в том числе со странами ШОС. Так, например, наибольший прирост с точки зрения экспортных поставок и внешнеторгового оборота за первое полугодие этого года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года продемонстрировала Индия. Показатели выросли в 3,9 раза и 3,3 раза соответственно. При этом товарооборот с данной страной более чем на 90% состоял из башкортостанского экспорта, – прокомментировали в ведомстве.

За первый квартал 2024 года основу экспортных поставок из Башкортостана в Индию составили продовольственные товары, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, каучука. Кроме того, Индия импортировала топливно-энергетические товары и машиностроительную продукцию.

Также взаимный товарооборот региона с Узбекистаном за данный период продемонстрировал рост. Напомним, что внешнеторговый оборот региона со страной за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 32,3%, экспортные поставки из Башкортостана в данную страну выросли на 30,8%.

Вместе с тем замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач на пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему IV Форуму глав регионов государств – членов ШОС, заявил, что Шанхайская организация сотрудничества по праву является новым центром экономической силы на мировой арене.

– В государствах – членах ШОС проживают 3,4 млрд человек, а совокупный ВВП стран-участниц организации превышает 24,3 трлн долларов, что составляет четверть от мирового показателя. В настоящее время организация является одной из ключевых площадок межгосударственного сотрудничества в Евразийском регионе, участники которой стремятся к развитию разнопланового эффективного взаимодействия друг с другом в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, – прокомментировал Дмитрий Вольвач.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.